Relembre os famosos que se separaram em 2023

O ano de 2023 foi uma grande surpresa em termo de separação para o público, que esperava que alguns casais famosos fossem durar a vida toda. Um dos términos que deixou o público em choque foi o fim do casamento de Sandy e Lucas Lima, juntos há 24 anos.

Em setembro, os cantores pegaram os fãs de surpresa com o término em um comunicado em conjunto nas redes sociais. "Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", dizia um trecho.

Neymar Bruna Biancardi

Após várias polêmicas sobre a infidelidade Neymar, mesmo com o nascimento da filha Mavie, Bruna Biancardi colocou um ponto final do relacionamento com o jogador.

Em novembro, a influencer usou as redes sociais para confirmar o término e pediu para que os internautas parassem de associá-la nos assuntos do atleta do Al-Hilal com outras mulheres.

MC Guimê e Lexa

Após idas e vindas, MC Guimê e Lexa anunciaram o fim do casamento definitivamente. Eles já haviam se separado uma vez, mas reataram antes do funkeiro entrar no BBB. Um mês depois, Guimê soltou o verbo sobre o fim do casamento com a artista e confirmou que estava sendo traído pela cantora.

Fábio Porchat e Nataly Mega

No início do ano, Fábio Porchat e Nataly Mega se separaram após 5 anos juntos. Os dois chegaram a fazer uma festa em outubro do ano passado para celebrar o tempo do matrimônio.

A motivação do término foram filhos. A produtora de cinema quer ser mãe, o apresentador não.

Luísa Sonza e Chico Moedas

O namoro relâmpago de Luísa Souza e Chico Moedas terminou após uma traição do jovem de 27 anos em um bar no Rio de Janeiro. A revelação foi feito pela própria cantora durante o 'Mais Você', programa de Ana Maria Braga na Globo.

Preta Gil e Rodrigo Godoy

Outro relacionamento que terminou após traição foi de Preta Gil com Rodrigo Godoy. A cantora expôs que o marido estava a traindo com sua ex-stylist enquanto ela realizava tratamento contra câncer.

Paula Fernandes e Rony Cecconello

A cantora anunciou em setembro o fim do namoro com o empresário Rony Cecconello. O casal estava junto desde 2019.

Lucas Bissoli e Eslovênia

Os ex-BBBs Eslovênia Marques e Lucas Bissoli anunciaram o fim do namoro em novembro. O casal estava junto desde o BBB22 e a modelo entregou que a decisão partiu dele.

Outros famosos que entram na lista de término são: Fabiana Karla e Diogo Mello, Mariana Xavier e Diego Braga, Sofia Vergara e Joe Manganiello, Bruna Linzmeyer e a DJ Marta Supernova, Nicolas Prattes e Luiza Caldi, João Silva e Schynaider Moura, Fábio Assunção e Ana Verena, Britney Spears e Sam Asghari, Bela Gil e JP Demasi.