Grazi Massafera e Bianca Bian enfrentam condições insalubres nas gravações de 'Dona Beja'

Ainda segundo publicado por Leo Dias, todo o elenco está insatisfeito com as condições de trabalho, e não somente isso, mas a escolha de um diretor português para a novela brasileira.

A saída de Bianca Bin chegou a ser cogitada, mas a produção gastaria mais refazendo as cenas com outra atriz.

Outra situação que foi revelado nos bastidores é de que Grazi tem se recusado a gravar com Hugo de Souza, diretor da novela, devido as condições atuais.

Bianca Bin e Grazi Massafera vem enfrentando condições insalubres nas gravações do remake de 'Dona Breja, segundo relatou fontes ao jornalista Leo Dias. As atrizes estariam, inclusive, 'passando fome' devido a logística imposta pela produção do projeto, realizada pela HBO Max.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.