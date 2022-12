Relatos chocantes expõem que atriz Suzy Camargo servia comida estragada ao marido

A ex-atriz Suzy Camacho trava uma batalha judicial com os seis filhos do marido falecido, o empresário Farid Curi. O caso ganhou mais um episódio.

De acordo com o Notícias da TV, testemunhas próximas do empresário relataram em depoimento que Suzy teria tentado encurtar a vida do marido, além de mentir, maltratar e manipular. Os depoimentos são de 21 de agosto e 3 de setembro. As testemunhas, que não tiveram os nomes revelados, se apresentaram como ‘próximas da família’ desde 2019, ano em que ele começou a ser internado.

Ainda segundo o Notícias da TV, o primeiro relato diz que após o empresário ir constantes vezes ao médico, cirurgia e tratamentos agressivos ele se tornou ‘dependente e apresentou sinais de demência’. A viúva é acusada de não seguir as orientações dos especialistas. "Farid não tomava sol, não se alimentava adequadamente, deveria contar com uma dieta balanceada, e não recebia visita recorrente dos médicos”, diz o documentos com os depoimentos.

Farid foi um dos sócios da rede de supermercados Atacadão, empresa comprada pelo Carrefour por cerca de R$ 2,2 bilhões em 2007. Também é dele a Royal Brasil Administradora, Empreendimentos e Participações.

Outra testemunha relata que Suzy supostamente servia comida estragada ao idoso, além de ‘ensaiar’ para que ele falasse que não queria ter os filhos. “Falsa e dissimulada”, diz a pessoa. Já a terceira testemunha complementa dizendo que o empresário se tornou um “boneco” nas mãos da ex-atriz e que no fim de 2019, carros, quadros e móveis foram levados da casa do empresário supostamente para a casa que Suzy tem em Pinheiros.