Regis Danese tem alta adiada após passar mal

O cantor sofreu um acidente de carro no último 30 de agosto e teve o intestino perfurado durante o acidente. Regis dirigia a caminho de um show, acompanhado do irmão.

Deus está no controle. Está doendo muito, estou sofrendo muito, mas Jesus sofreu muito mais. Então vamos ter bom ânimo. Jesus não falou que seria fácil. O próprio senhor Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições, que era para termos bom ânimo, então vamos ter", disse.

"A gente faz planos, mas a resposta certa vem do senhor. Eu ia ter alta hoje, mas eu passei muito mal nesta madrugada, vomitei muito. Os médicos, os doutores que sabem o que é melhor para mim, resolveram me manter aqui, colocaram uma sonda.

