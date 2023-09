Neguinho da Beija-Flor quebra silêncio e fala sobre fim da parceria com Ludmilla

O intérprete Neguinho da Beija-Flor quebrou o silêncio ao falar sobre o fim da parceria com a funkeira Ludmilla para o desfile do carnaval no ano que vem.

“Evitei me pronunciar antes, porque não ia adiantar, ficaria em um bate-boca. Deixei esfriar para agora falar para que ficasse tudo esclarecido. O que aconteceu é que a conversa foi a mesma que eu tive quando convidei a própria Ludmilla, além da cantora Karina, e ela não pode aceitar devido aos compromissos profissionais. Esse primeiro convite foi no ano retrasado. Na época, veio a Karina e a Jéssica. Eu queria vim com três cantoras, no caso seria a Ludmila, a Karina que veio no carro de som e a Jéssica que já é da escola. Em 2023, a Ludmilla pode estar com a gente, porque houve uma brecha na agenda dela e foi super legal a participação. Claro que não existiu briga entre eu e a Ludmilla. Repito, dessa vez, aconteceu a mesma coisa da primeira, que os compromissos são muitos e ela não pode deixar de cumpri-los. Volto a dizer que não houve briga e nem coisa nenhuma. Ela me avisou que em 2024 não daria por motivo de agenda e perfeitamente entendi, aceitei. Ludmilla continua sendo a minha rainha. Deus me livre de briga, jamais”, afirmou Neguinho em entrevista ao site Carnavalesco.

O intérprete da Beija-Flor rebateu a versão de que ele teria tido uma "crise de vaidade" por não ter sido citado pela cantora em uma entrevista para o programa “Conversa com Bial”, da Globo.

“Quanto ao programa do Pedro Bial que a Ludmilla participou, não fiquei aborrecido por ela não ter me citado. Eu reparei que ela não falou absolutamente nada da Beija-Flor, não sei se não teve tempo ou outra coisa. Realmente, fiz um comentário sobre ela não ter mencionado esse momento dela na Avenida com a escola, não comigo, e que não entendi. Acho que ninguém entendeu o porquê dela falando de samba não ter citado algo tão importante como a experiência de ter cantado em um desfile oficial da Beija-Flor. Não fiquei aborrecido com isso, só não entendi. O que saiu na imprensa foi que eu afastei a Ludmilla por ela não ter me citado no programa do Bial. Não tem nada haver. Para mim, ela me cita ou não é indiferente, eu não entendi a razão dela não ter comentado sobre momento dela na Avenida, com a escola de samba, no maior espetáculo audiovisual a céu aberto do planeta”, explicou Neguinho da Beija-Flor.