Amiga de Sophie Turner revela por que atriz quis terminar casamento com Joe Jonas

Sophie Turner teria se sentido presa no casamento com Joe Jonas e sentia vontade de recuperar o tempo perdido na juventude, informou uma fonte ao Daily Mail, ao comentar o fim do casamento dos dois.

De acordo com a fonte, que seria uma amiga da atriz, o casal começou a ter problemas no Natal passado e ela chegou a se separar do ator no meio deste ano, passando meses curtindo festas com amigos da escola no Reino Unido, onde vinha gravando a série Joan. Outro ponto é que ela sentiria saudades da sua terra natal, na Inglaterra, desde que se mudou para os EUA.

A Sansa de Game of Thrones sentia que estava perdendo a juventude ao ter formado uma família muito cedo com o cantor, com quem tem dois filhos. Ele ainda pretendia ter mais um filho com a atriz. “Ela sente que sua vida estagnou depois de Game of Thrones, assim como sua vida pessoal. Desde que as crianças nasceram, ela se sente presa. Ela é a única pessoa em seu grupo de amizade que é casada e tem dois filhos”, disse a fonte.

“Sophie sente que agora que está acordando para o que a sua vida e realidade realmente são. Ela ficou famosa muito jovem, depois se casou e teve filhos ainda jovem, e nunca passou a adolescência dormindo por aí e apenas se divertindo despreocupadamente com os amigos”, continuou.

O cantor teria viajado com os filhos ao Reino Unido na tentativa de salvar o casamento, e passou um tempo onde a atriz foi criada, em Warwickshire, mas os dois não conseguiram conviver com as diferenças e ele teria retornado aos EUA com os filhos, dando entrada no pedido de divórcio.

Há rumores de que as crianças vivem com o ator desde a separação e essa diferença no estilo de vida do casal já era o principal motivo apontado para o fim do relacionamento desde os primeiros rumores.

Joe Jonas entrou com o pedido na Justiça, afirmando que o matrimônio estava ‘irremediavelmente rompido’. No comunicado, os dois afirmaram que a relação terminou de forma consensual e amigável.