Rapper Coolio, do sucesso 'Gangsta's Paradise', morre aos 59 anos, em Los Angeles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Coolio morreu nesta quarta-feira (28), em Los Angeles, segundo informou o site TMZ. O músico visitava a casa de um amigo quando foi encontrado desacordado no banheiro do local, afirmou seu empresário de longa data. Os paramédicos foram chamados, mas o encontraram já sem vida.

Quando chegou, a equipe de socorro suspeitou de ataque cardíaco, ainda segundo o TMZ, mas a causa oficial da morte não foi confirmada. Uma investigação sobre o caso será aberta, de acordo com a polícia, mas não havia indícios de crime.

Coolio, cujo nome de batismo era Artis Leon Ivey Jr., ficou conhecido por ter feito sucesso nos anos 1990 e por ter emplacado o sucesso "Gangsta's Paradise", que integrou a trilha sonora do filme "Mentes Perigosas" (1995), com Michelle Pfeiffer, e ganhou um Grammy.

Lenda do hip-hop americano, o artista é autor ainda de "Fantastic Voyage", "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)", "C U When U Get There" e "It's All the Way Live (Now)".

Também ator, fez aparições em "Galera da Pesada" (1996) e "Demolidor - O Homem sem Medo" (2003), entre outros filmes

O rapper, que passou pelo Brasil para um show em 2006, na capital federal, já foi acusado de envolvimento com roubo e extorsão e preso por porte ilegal de arma e maconha.