Rapper Coolio, do hit ‘Gangsta Paradise’, morre durante visita ao amigo

O artista estourou em 1995 com a música “Gangsta’s Paradise”, que fez parte da trilha sonora do filme “Mentes Perigosas”, protagonizado por Michelle Pfeiffer. Ele venceu um Grammy em 1996 e se apresentou no Brasil em 1997. Ao longo de sua carreira, Coolio vendeu cerca de 17 milhões de discos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.