Rafael Portugal fala pela 1ª vez sobre saída do BBB 22 e revela motivo

Rafael Portugal falou com o público pela primeira vez depois de ser anunciado que ele será substituído por Dani Calabresa no quadro humorístico do Big Brother Brasil 2022. Após notícias de que o motivo seria exigência de um cachê maior, o humorista afirmou. "Foi uma decisão da Globo não continuar por causa de contrato mesmo, não tem nada a ver com valor. Diferente dos outros anos, a emissora me pediu exclusividade, que eu não poderia aceitar porque tenho outros projetos como o Porta dos Fundos e A Culpa é do Cabral". "A Globo me pediu que esse contrato fosse diferente, o que é normal, porque está pagando o artista e o quer em outros projetos", completou ele, afirmando que a emissora queria aumentar a quantidade de dias que ele apareceria no CAT BBB. Em seguida, Rafael - que atualmente está viajando por Portugal - elogiou os seus substitutos: Dani Calabresa e Paulo Vieira, que além do CAT BBB, passarão a comandar um quadro chamado “O Brasil tá lascado” durante a exibição do reality show. "Uma das pessoas que mais amo na vida, engraçada e gênia. Eu tenho certeza que ela vai fazer lindamente porque nada disso é feito sozinho. Eu fiz com uma equipe maravilhosa. O Paulo Vieira é meu amigo, meu irmão", completou.

