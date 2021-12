Quase 100 pessoas são infectadas com Covid-19 em festa de Taylor Swift

A festa de lançamento do álbum regravado “Red”, de Taylor Swift, acabou com 97 pessoas diagnosticadas com Covid-19, em Sidney, na Austrália.

O evento intitulado "On Repeat: Taylor Swift Red Party" aconteceu apenas com fãs e a cantora não estava presente. Havia cerca de 600 pessoas no lugar.

A recomendação é que todas as 600 pessoas e quem teve contato próximo com elas se isolem imediatamente. A multa para as pessoas que estiveram presentes no local e não cumpriram medidas de isolamento é de 5 mil dólares australianos (cerca de R$ 20 mil).

As autoridades de saúde estão fazendo uma busca por essas pessoas e quem registrou presença por meio de QR Code já foi encontrado.

De acordo com as autoridades de saúde de Nova Gales do Sul, provavelmente há infectados com a nova variante Ômicron, entre os que estiveram na festa.