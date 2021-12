Irmão de MC Kevin critica Deolane e advogada rebate

Deolane Bezerra foi alvo de críticas do irmão de MC Kevin, e rebateu o ex-cunhado. Eric compartilhou a nova música de Deolane, “Quem Paga Sou Eu”, e em seguida mostrou um vídeo antigo em que Kevin dizia: "Não sabe nem escreveR uma música cara, nunca escreveu uma música, não manda uma rima. Cê é louco? Não existe isso. Nós falamos a realidade, esquece. Dançarino é dançarino, doutor é doutor, cantor é cantor. Para de 'gongar' os outros". Kevin morreu e deixou uma mensagem pra Deolane pic.twitter.com/wvvJg0rsZ6 — BERGARA (@irguxx) December 17, 2021 Embora não se saiba quem era o alvo do comentário de Kevin, o irmão usou suas palavras para criticar a noiva do funkeiro - que faleceu em maio deste ano: "Kevin falava a verdade, imagina se estivesse vivo", disse Eric. Deolane, que não leva desaforo para casa, disparou em seus stories: "E o povo já está soltando indiretinha para mim no Instagram, né? Pagar o que me deve que é bom, nada. Ê Brasil, calada vence? Vamos ver até quando".

