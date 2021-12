Matthew McConaughey choca Reese Witherspoon ao contar que teve crush por ela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matthew McConaughey, 52, revelou que teve um crush por Reese Witherspoon, 45, deixando a atriz espantada com a informação. Ele explicou que a atração aconteceu há muitos anos e foi motivada pelo trabalho dela no longa "No Mundo da Lua" (1991), que protagonizou quando tinha apenas 14 anos. You cannot end your Friday without seeing Matthew McConaughey admit to Reese Witherspoon that she was his childhood celebrity crush ( @theellenshow) pic.twitter.com/pLGPc0EPyL — What's Trending (@WhatsTrending) December 17, 2021

"Ela foi um dos meus primeiros crushes e se você já viu esse filme é impossível não ter sentido o mesmo", disse o ator durante participação no The Ellen DeGeneres Show. "Ah, você é tão fofo", respondeu Witherspoon. McConaughey, então reafirmou que a informação era verdadeira. Antes, porém, a atriz já tinha respondido à mesma questão indicando que Val Kilmer, 61, foi o primeiro crush dela, quando interpretou o cantor Jim Morrison no longa "The Doors" (1991). "Eu era uma adolescente estranha", disse a atriz, aos risos, ao responder a DeGeneres a idade que tinha na época. Os atores foram ao talk show para divulgar "Sing 2", animação com estreia prevista para o dia 22 de dezembro, na qual dublam Rosita e Buster Moon, respectivamente. McConaughey é casado com a modelo brasileira Camila Alves, 39, desde 2012. Eles têm três filhos: Levi, 13, Vida, 11, e Livingston, 8. Já Witherspoon é casada há dez anos com o agente de talentos Jim Toth, 51, com quem tem Tennessee, 9. A atriz também é mãe de Ava, 22, e Deacon, 18, da união com o ator Ryan Phillippe, 47, com quem se relacionou entre 1999 e 2008.

