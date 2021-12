Gloria Groove vai interpretar Marília Mendonça no Show dos Famosos

O Show dos Famosos deste domingo (19) no “Domingão” apresentado por Luciano Huck, promete emocionar os telespectadores com uma homenagem a Marília Mendonça. Gloria Groove vai se caracterizar e cantar como a Rainha da Sofrência. O episódio já foi gravado e dias atrás e segundo o jornal Extra, ela levou 10 de todos os jurados. SPOILER: Atenção, o próximo parágrafo contém informações do programa que vai ao ar hoje. Mariana Rios e Margareth Menezes foram derrotadas por Groove e a cantora foi direto para a final.

