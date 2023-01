Rafa Kalimann se revolta com sensitiva que previu sua morte: 'minha mãe está apavorada'

"Como que uma pessoa tem coragem de falar que viu minha desencarnação por espíritos obsessores que me puxam pra lama e... Isso é muito grave, isso é uma mentira, eu creio em um Deus que não tem nada a ver com isso.

"Minha mãe está apavorada por causa disso", disse ela, compartilhando a mensagem enviada pela mãe: "Arrasada com isso, acabou com o meu dia".

"Eu não costumo nem me doer mais com tanta mentira que sai sobre minha vida, minha carreira", começou Rafa ao desabafar sobre o assunto no Instagram.

Rafa Kalimann ficou revoltada com uma previsão de uma sensitiva que divulgou que ela poderia morrer neste ano. Como poderia se esperar, a mãe da influencer e ex-bbb, ficou bem assustada com isso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.