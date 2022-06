Rafa Kalimann confirma affair com Bruninho do vôlei e comenta suposta treta com João Vicente

Vale lembrar que Bruninho e João Vicente, que são amigos próximos, desmentiram o desentendimento. O rumor é de que eles teriam deixado de se seguir após João não gostar do amigo ter beijado Rafa, com quem ele estava tendo um affair recentemente

Rafa Kalimann comentou o affair com Bruninho do Vôlei após ser flagrada aos beijos com o jogador em uma festa semanas atrás. A ex-BBB, influenciadora e apresentadora confirmou que algo está rolando, mas preferiu não rotular.

