Quem é a mulher que aparece ao lado de Marcelinho Carioca em cativeiro?

A mulher que aparece ao lado de Marcelinho Carioca no vídeo gravado em cativeiro, onde o ex-jogador foi levado após ser sequestrado, foi identificada como Taís Alcântara de Oliveira Moreira, de 36 anos.

Ela tem cargo comissionado na Secretaria de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba e trabalhou com o ex-jogador - no cargo administrativo e orçamentário - quando ele era secretário. Ela segue efetivada na pasta e o salário atualmente é de R$2,6 mil.

Segundo o jornal O Globo, a polícia vai investigar o crime como extorsão mediante sequestro. Inicialmente, Taís é considerada vítima e deve ser ouvida como testemunha.

Taís tem dois filhos, fruto do relacionamento com o comerciante Márcio Moreira, conhecido como Márcio do Beco, de 39 anos. Ainda segundo a reportagem do O Globo, o casal estaria separado há alguns meses.

Em dezembro do ano passado, a mulher postou uma foto com Marcelinho ao lado de outras colegas. "Confraternização da firma", escreveu.

A primeira foto com o ex-jogador veio quando ela começou a trabalhar na secretaria de Esportes da cidade, em 2021.

Apenas amigos - Em coletiva com a imprensa, Marcelinho Carioca reafirmou que ele e Taís são grandes amigos e negou caso com a mulher. No dia do sequestro, o ex-atleta foi até a casa dela para entregar ingressos do show da Tardezinha.

"Estava no bairro próximo à casa dela, não vi nada, só três pessoas andando, aí vieram com arma para cima de mim, me deram uma coronhada no rosto, na minha cabeça", relatou.

Vídeo no cativeiro - Marcelinho e Taís foram obrigados a falar no vídeo - sob ameaças dos sequestradores - que estavam tendo um caso, segundo relatou o ex-jogador para imprensa.

"Se você tem uma arma apontada para sua cabeça, e a pessoa te obriga a falar, o que você faz? É exatamente o que fui obrigado a falar. Taís é brilhante, guerreira" reforçou o ídolo do Corinthians.