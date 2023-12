Marcelinho Carioca foi forçado a dizer que saiu com mulher casada, diz delegado

Marcelinho Carioca foi forçado pelos sequestradores a gravar o vídeo afirmando que saiu com mulher casada e que foi esse o motivo do sequestro, informou hoje (18) o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Adian.

"O vídeo foi feito sob pressão. No momento do sequestro, ele tinha parado na casa dessa amiga para entregar dois convites do show. Quando ela desceu para pegar, e ele desceu do carro, eles foram arrebatados por dois indivíduos. Os sequestradores exigiram que ele fizesse aquele vídeo. Ela não é mais casada", afirmou o delegado.

Apesar da fala do delegado, o próprio marido da mulher, identificado como Marcio do Beco, disse que continua casado com ela e que não tem nenhuma relação com o sequestro de Marcelinho. "Eu não tenho nada a ver com esse sequestro. Vai ser tudo esclarecido", disse ele ao Brasil Urgente.

Adian afirmou que Marcelinho e a mulher negam que tenha ocorrido algum caso extraconjugal, e que os dois não conseguem lembrar dos rostos dos sequestradores. Por isso, ainda é difícil determinar quem é o responsável.

"Havia muitas pessoas no cativeiro, cinco, seis, sete, não sabem precisar. São seis presos até o momento. Quem sequestrou, a gente ainda não sabe se esses que estavam no cativeiro foram os mesmos que arrebataram as vítimas. Tanto o Marcelo quanto a menina não se lembram. É normal ter esse lapso de memória.", afirmou o delegado.

"Ele sofreu agressões, no momento de ir para o cativeiro e também no cativeiro. Mas ele está bem, ela também está bem", completou Dian.