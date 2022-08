Psicóloga do Casos de Família desabafa após não ser avisada sobre fim do programa

Dra Anahy D'Amico, psicóloga do Casos de Família, foi pega de surpresa ao saber do fim do programa após 18 anos no ar no SBT. Ela não foi informada com antecedência e contou que soube de última hora que o programa sairia do ar.

"Me sinto de luto", “O que eu posso te dizer é que amo o Casos de Família, o trabalho que fazia lá, que aprendi demais com o programa”, desabafou ao site Em Off.

Segundo ela, que foi a psicóloga a passar mais tempo na atração, disse que ainda não chegou a ter uma conversa formal com o SBT sobre a situação. A emissora emitiu uma nota informando mais cedo que Christina Rocha continua como contratada da emissora. O programa será substituído por reprises de novelas.