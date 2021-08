Priscilla Alcântara relembra demissão do SBT e critica atitude de Silvio Santos

Hoje em dia cantora em transição da carreira gospel para o pop, Priscilla Alcântara já foi apresentadora do “Bom Dia & Cia”, no SBT, ao lado de Yudi Tamashiro, por oito anos.

Nesta quarta-feira (25), a artista de 25 anos relembrou a sua demissão da emissora de Silvio Santos, e alfinetou o veterano.

"A desculpa foi que a gente entrou ficou muito velho, alegaram que a gente estava grande para o programa, de idade, e que eles não tinham um projeto para a gente. Interessante que a Silvia Abravanel entrou lá depois, né? E ela é mais velha que eu, fiquei me perguntando: 'O que aconteceu?'", disse ela aos risos, ao podcast Vênus.

A filha de Silvio Santos, que ficou à frente do programa, tem 50 anos. Já Priscila tinha 17 anos na época em que foi dispensada da atração.

Priscilla contou que posteriormente, quando saiu da televisão, passou por dificuldades: "Quando eu saí foi muito louco, hoje eu percebo que nem eu estava botando fé na minha música. Nem passou pela minha cabeça: 'Vou aproveitar que estou saindo da televisão e vou investir na música que é meu grande sonho', não... hoje isso me faz ver o quanto eu estava desprendida do meu destino por conta do conforto. Foi o momento mais difícil da minha vida, foi ali que eu cresci, que virei raiz no meu propósito. Eu lembro que passei meses no meu quarto só orando. Eu não tinha mais contrato com televisão, o programa de TV independente que eu estava tentando deu errado e ninguém me conhecia na música. Eu me perguntava o que fazer, a minha família trabalhava comigo", relembrou ela.

Por fim, o período perdida acabou a ajudando a se encontrar na carreira: "Mas tudo bem, acabou que foi bom! Se não fosse uma ruptura daquela, eu não teria reavivado meu sonho na música. Foi depois disso que eu cantei no Danilo Gentili e lembro que meu pai publicou essa música nas redes e viralizou. Tudo na minha vida é de repente”.