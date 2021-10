‘Ponto mais alto da minha carreira’, diz Whindersson Nunes antes de show no Teatro Amazonas

Manaus/AM - O humorista Whindersson Nunes, se apresenta neste domingo (3), no Teatro Amazonas, em um show que será gravado para o seu 2º especial na Netflix.

Em sua conta no Twitter, o humorista fez um “desabafo do bem”, onde falou que está no ponto mais alto de sua carreira:

“Muitas coisas passando na minha mente antes de subir no palco em Manaus, não tenho muito o que falar, só agradecer por meus amigos e meus pais serem bem recebidos onde vão, eu fico completo com isso! Esse é o ponto mais alto da minha carreira, eu quero ir mais alto, mas se a partir de hoje tudo der errado, e for só ladeira abaixo eu vou lembrar dizendo c*ralh*, que hype foi aquele, que vibe indescritível, vou guardar com muito carinho, de verdade, muito massa tudo isso”, afirmou Whindersson.

Whindersson se apresenta às 18h deste domingo. Os ingressos para o show do humorista na capital amazonense foram esgotados em segundos, logo após a abertura das vendas.