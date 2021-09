Phelipe Siani alfineta Globo em lançamento de novo programa na CNN

O ex-Globo, Phelipe Siani, deu uma alfinetada de leve na antiga emissora ao conversar com Monalisa Perrone no Expresso CNN, na noite desta quinta-feira (16), prestes a estrear o seu novo programa “CNN Brasil Business”, com Fernando Nakagawa.

"Vou revelar bastidores não soft", começou a falar Monalisa.. "Quando ele era obrigado, lá num passado longínquo, em outro lugar, a usar terno para uma reportagem específica, o bicho ficava bravo", disse.

Siani interrompeu a colega e disse, aos risos: "Mona, não revela, por favor. Esse nosso passado vamos deixar no passado".

"Já deixei, só quero falar do presente", respondeu Monalisa.

De acordo com o Notícias da TV, o novo programa de Siani faz parte da nova marca da CNN, o CNN Soft, que reunirá temas mais leves que fujam do noticiário quente com política e ceonomia.