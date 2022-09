'Peppa Pig' exibe primeiro casal de personagens do mesmo sexo

"Eu moro com minha mamãe e com minha outra mamãe. Uma mamãe é médica e outra mamãe cozinha espaguete.", diz a personagem.

O programa 'Peppa Pig' exibiu nesta terça-feira (06) o episódio que traz, pela primeira vez, uma casal do mesmo sexo. No episódio intitulado "Families", Peppa Pig conheceu as mães da personagem Penny Polar Bear.

