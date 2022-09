Murilo Huff relembra namoro com Marília Mendonça

O cantor e compositor contou que a decisão foi tomada para evitar que as pessoas achassem que ele estava com Marília para ganhar alguma mídia. "A gente ficou um ano sem divulgar [o namoro]. A gente ficou junto quatro anos", comentou.

O cantor sertanejo Murilo Huff relembrou o breve relacionamento que teve com Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em 2021. Ele participou do programa do Danilo Gentili, no "The Noite desta quarta-feira (7).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.