Pelé não responde mais à quimioterapia e está em cuidados paliativos

Pelé não responde mais à quimioterapia que vinha fazendo desde que foi operado de um câncer no intestino e está sob cuidados apenas paliativos, segundo a Folha de S. Paulo.

O rei do futebol, de 82 anos, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira (29), quando chegou com um quadro de anasarca (inchaço generalizado) com síndrome edemigênica (edema generalizado) e insuficiência cardíaca descompensada.

A equipe médica reavaliou a terapia quimioterápica do tumor, e na sexta-feira, ele foi diagnosticado com infecção respiratória que está sendo tratada com antibióticos.

Ele deve seguir internado nos próximos dias para continuar o tratamento. Segundo a Folha, o hospital não confirmou nem negou a informação da suspensão da quimioterapia e adoção de cuidados paliativos.