Paulinha, do Calcinha Preta, é transferida de hospital após bactéria no cérebro

Paulinha, de 43 anos, passou mal durante uma turnê da banda e foi internada no domingo (13) com insuficiência renal. Ela precisou ser intubada e ontem entrou em coma na UTI.

A cantora Paulinha, da banda Calcinha Preta, foi transferida de hospital em Aracaju. A artista está com uma bactéria no cérebro e em coma desde ontem (17), conforme confirmou a assessoria da banda.

