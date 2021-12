Palmirinha e ex-Masterchef ensinam receitas de pratos natalinos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As comemorações de fim de ano são, geralmente, repletas de abraços, presentes e propósitos para o novo ano. Mas o que realmente não costuma faltar é comida. Além dos tradicionais peru, leitão, arroz de Natal e rabanada, muitas outras receitas costumam nascer de acordo com hábitos de cada família e especiais para a data.

A cozinheira e apresentadora Palmirinha Onofre, 90, já compartilhou milhares de receitas em seus programas, mas é só falar do Natal que ela logo pensa na rabanada. "Aprendi a fazer essa receita com a minha mãe, quando eu era criança", relembra ela. Segundo ela, o prato era indispensável nas ceias fartas da família.

"Até hoje é essa receita que minhas filhas e netos sempre pedem para eu fazer. Até meus bisnetinhos adoram", conta ela. Palmirinha diz que, na sua infância, em vez de fazer a receita com leite condensado, sua mãe usava leite e açúcar. Misturava os dois "até virar um creme bem gostoso". A tradicional rabanada, com um toque de família.

Para a atriz Roberta Rodrigues, 39, a rabanada também é o prato mais especial, mas na casa dela a preparação é com o leite condensado. "É uma coisa que para mim não pode faltar nunca. Traz a lembrança da minha infância, família e do meu quintal lá no Vidigal", completa a artista que está no ar na novela "Nos Tempos do Imperador" (Globo).

"Eu lembro que antes mesmo de começar toda essa moda de rabanada recheada, minha mãe já fazia isso", completa Rodrigues. Em entrevista ao F5, ela conta que costumava colocar ameixas e doce de leite com sua mãe, e que agora, quando cozinha com Flor, sua filha, até Nutella entra na receita. "A gente sempre disputa para saber qual está mais gostosa", diz a atriz.

A ex-BBB e influenciadora Viih Tube, 21, conta que o Natal deste ano será mais especial por passar pela primeira vez em sua casa e não faltará sua comida favorita dessa época: o chocotone. "Eu espero o momento só para comer panetone de chocolate. Amo todas as receitas possíveis, e quanto mais chocolate melhor", afirma ela.

Já o chef confeiteiro Estefano Zaquini, 26, finalista da primeira edição do reality Masterchef (Band), tem como receita marcante do Natal o cheesecake de morango. "Foi uma das primeiras receitas que eu fiz no Natal para a minha família", relembra. Ele fala que foi um prato certeiro já que "é uma receita equilibrada no açúcar, e minha família não gosta de nada muito doce".

Também da "família Masterchef", Izabel Alvares, campeã da 2ª edição, tem como sua receita favorita para a comemoração o rocambole de Algarve, "ou rocambole molhadinho de laranja", diz ela. A receita é um clássico de 1820, típico da região do Algarve, que fica localizada no sul de Portugal.

"É uma receita muito importante para mim, pois faz parte do caderno de receitas da minha bisavó Maria", conta a chef. Segundo ela, além de ser um clássico de sua família, a receita é servida gelada, então combina perfeitamente com o clima tropical do Brasil no Natal. "E também uma opção de doce sem glúten, pois não leva farinha de trigo."

A atriz Ana Hikari, 26, que está no ar integrando o elenco da novela "Quanto Mais Vida Melhor" (Globo), também compartilhou conosco uma receita que começou a gostar na infância. Para ela, o tender que sempre fez com sua mãe é marca registrada do Natal de sua família. "É meu prato favorito de Natal e, mesmo quando passo sem ela [a mãe], faço para lembrar dela", comenta.

Se você ficou com água na boca e quer experimentar alguns desses pratos especiais, fique tranquilo. Palmirinha, Estefano, Izabel e Ana Hikari deixaram a receita dos pratos favoritos de suas famílias. Confira abaixo o passo a passo de como fazer.

*

RABANADA DA PALMIRINHA

Ingredientes (rende 8 porções):

- 1 pão para rabanada ou 4 pãezinhos franceses

- 1 lata de leite condensado

- 4 ovos

- 2 xícaras (chá) de leite ou vinho do Porto

- Óleo para fritar

- 2 xícaras (chá) de açúcar

- 1 colher de sopa de canela em pó

MODO DE PREPARO

1. Corte o pão em fatias de cerca de 2 dedos de espessura e reserve;

2. Em uma vasilha funda junte o leite condensado, os ovos e o leite ou vinho do Porto;

3. A seguir, mergulhe as fatias de pão, uma a uma e escorra para retirar todo o excesso;

4. Frite as rabanadas em óleo quente. Em seguida, coloque-as em papel toalha para tirar o excesso de gordura;

5. Finalize a receita passando cada uma na mistura de canela e açúcar.

ROCAMBOLE DE ALGARVE DA IZABEL

Ingredientes:

- 9 ovos

- 300 gr de açúcar demerara ou refinado

- 2 colheres de sopa de amido

- Suco de 2 laranjas Bahia

- Raspas de 1 laranja Bahia

- 1 colher de chá de baunilha

MODO DE PREPARO

1. Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar lisinho;

2. Asse em forma retangular (20x30) com papel manteiga, em forno 180 graus, por 20 minutos (faça o teste do palito para ver se sai sequinho);

3. Retire da forma e com a ajuda de um pano de prato, enrole o bolo sem tirar do papel manteiga;

4. Depois de frio, retire do papel, apare as portas e decore com casquinhas de laranja.



CHEESECAKE DO ESTEFANO

Ingredientes:

Base:

- 1 pacote de biscoito de amido

- 150 g de manteiga

Massa:

- 1 lata de leite condensado

- 300 g de cream cheese

- 2 caixinhas de creme de leite

- 2 colheres (sopa) de açúcar (se necessário)

- 1 pacotinho de gelatina sem sabor

Cobertura:

- 400 g de geleia de morango​

MODO DE PREPARO

1. Para a base: triture os biscoitos de amido com a manteiga até ficar homogêneo;

2. Coloque no fundo de uma assadeira com fundo removível (20 cm) e aperte bem;

3. Leve à geladeira;

4. Para a massa : Em uma tigela misture o cream cheese, o leite condensado, o creme de leite e a gelatina hidratada até que fique homogêneo;

5. Feito isso, espalhe sobre a assadeira e leve à geladeira por no mínimo quatro horas, retire da geladeira, desenforme e jogue a geleia sobre a torta;

6. Para finalizar, enfeite com as frutas desejadas, no caso desta receita, com morangos.

TENDER DA ANA HIKARI

Ingredientes:

- 1 Tender

- Laranja para o suco

- Mel

- Cereja ao marrasquino

- Cravos​

MODO DE PREPARO

1. Deixar o tender de molho no suco de laranja;

2. Depois quadricular o tender;

3. Espetar cravo nas junções do quadriculado;

4. Regar com mel, suco de laranja e marrasquino da cereja em calda;

5. Colocar cerejas para enfeitar;

6. Levar o tender ao forno.