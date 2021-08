Pai de Whindersson comenta fim do namoro com Maria Lina após suposta indireta

Hildebrando Batista, pai de Whindersson Nunes, comentou o fim do relacionamento do humorista com Maria Lina Deggan, anunciado pelo ex-casal nesta sexta-feira (13).

Ele desmentiu que tenha mandado alguma indireta para a ex-nora nas redes sociais, como alguns fãs de Whindersson especularam após ele postar a seguinte mensagem: "Seja prudente. Não confie em qualquer pessoa, pois se amansa o cavalo para depois montar nele. Que Jesus abençoe a todos".

No Instagram, Hildebrando se explicou: "Gente, tenho minha vida e gosto de fazer minhas postagens. Nada a ver o que estão falando. Não sabia que iam postar nada. Pelo amor de Deus, não tirem conclusões precipitadas de tudo. Quando soube [da separação], fui o primeiro a falar com Maria dando todo o meu apoio", disse.

Whindersson também havia comentado as especulações: “Galera, não vou bater palma para maluco dançar, não, mas meu pai sempre posta essas coisas. Vocês não conhecerem meu pai, não significa que ele deseja o mal a todas as mulheres que estiveram em minha vida. Não vamos tornar isso um circo, eu tenho horror a familiar se metendo em vida de filho da internet, e estou vendo mais um medo se tornando realidade. Meu pai não é uma má pessoa, e vocês não vão conseguir fazer isso, nem que para isso todos nós saiamos dessa bosta aqui. Não vou ficar vendo filho dos outros se matando, gente se transformando, ver acontecer com quem eu amo e não fazer nada não. Não tô querendo me sair de vítima, não sou alecrim dourado, não quero sua dó nem sua pena, eu quero ficar em paz, por favor.”.