Padre Julio Lancellotti vai narrar curta sobre santa trans

O trabalho foi viabilizado por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), do Governo de São Paulo. Sua produção é assinada por Paula Pripas e pela Filmes de Abril. O roteiro é de Cesar Sandoval Moreira Jr., Fabiana Kelly e Leide Jacob. Bea Pomar fez a montagem do filme e do trailer.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O padre Júlio Lancellotti estreará como narrador em um curta-metragem que trata Santa Marina como uma figura LGBTQIA+. Dirigida por Leide Jacob, a produção abordará discussões contemporâneas ao contar a história de Marino, pessoa trans que teria vivido no Líbano no século seis e, após a sua morte, foi canonizada como santa.

