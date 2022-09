Kate Middleton revela reação de Louis ao saber da morte da rainha Elizabeth

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O especialista em realeza Robert Jobson, autor de livros sobre integrantes da família real britânica, compartilhou nas redes sociais aquela que teria sido a reação de Louis, 4, filho caçula do príncipe William e de Kate Middleton, ao saber da morte da rainha Elizabeth 2ª.

De acordo com um depoimento reproduzido por Jobson, Kate Middleton teria compartilhado o episódio com algumas crianças no sábado (10), durante a caminhada realizada no entorno do Castelo de Windsor para agradecer as homenagens prestadas à monarca.

"Louis disse que pelo menos a vovó está com o vovô agora", teria afirmado a princesa de Gales aos pequenos.

Marido da rainha Elizabeth, o príncipe Philip morreu em abril do ano passado, aos 99 anos, dois meses antes de seu centésimo aniversário.

O príncipe Louis é hoje o quarto nome na linha sucessória do trono real. Após Charles 3º ter sido alçado ao posto de monarca, o primeiro herdeiro passa a ser o príncipe William, filho do novo rei e da princesa Diana.

Na sequência vem o filho mais velho dele com Kate Middleton, o príncipe George, que hoje tem nove anos. Caso não tenha filhos ou decida abdicar do trono, sua irmã Charlotte, atualmente com sete anos, assumiria o trono, seguida pelo caçula Louis.

Elizabeth 2ª morreu aos 96 anos, após 70 anos de reinado, o mais duradouro do Reino Unido. Seu velório seguirá as tradições da monarquia, que envolvem muitas cerimônias e protocolos.

Neste domingo (11), milhares de pessoas saíram às ruas na Escócia para acompanhar um cortejo entre o Castelo de Balmoral e o Palácio de Holyrood, residência oficial da família real em Edimburgo, capital do país.