P.A. fica em segundo e DG leva o terceiro lugar do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Numa final inédita, apenas com homens e membros do grupo Camarote, Arthur Aguiar venceu o Big Brother Brasil 22 (Globo) e desbancou Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Arthur teve 68,96% dos votos, enquanto P.A. e DG receberam 29,91% e 1,13% dos votos, respectivamente.

Paulo André Camillo foi o primeiro a conquistar uma vaga na final ao vencer uma prova de resistência que durou mais de 19 horas. Estrela do atletismo, ele foi semifinalista nos 100 metros rasos nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e ganhou prata nos jogos Pan-Americanos de 2019.

Nascido em Santo André (SP), ele é filho do ex-velocista Carlos Camilo, que representou o Brasil nos anos 80 e atualmente é seu treinador. Em setembro de 2020, ele se tornou pai com o nascimento de seu primeiro filho, que também se chama Paulo André.

P.A., como gosta de ser chamado, tinha cerca de 100 mil seguidores no início do reality, número que saltou para os 7,5 milhões. No Google Trends, o pico de buscas por seu nome durante o reality aponta para o dia 12 de fevereiro, data em que o atleta beijou Jade Picon.

A relação com a influenciadora marcou sua trajetória na casa. Os dois se aproximaram nos primeiros dias de programa, mas Picon só deixou o beijo rolar quase um mês depois. A youtuber já disse que não deve continuar o romance fora da casa, mas P.A. deve levar do BBB 22 a amizade com o surfista Pedro Scooby, de quem se aproximou e já se declarou melhor amigo.

Primeiro brasileiro a ser indicado ao Emmy, em 2005, Douglas ficou famoso com trabalhos na série Cidade dos homens (Globo) e no filme Cidade de Deus, de 2002.

Como DG, apelido que ganhou no BBB 22, ele protagonizou uma reviravolta no reality. Foi acusado de esconder seu jogo e chegou a receber 11 placas com adjetivos pejorativos dos colegas durante um Jogo da Discórdia. Quase saiu da casa no terceiro Paredão, disputado com Naiara Azevedo e Arthur.

Alertado por Gustavo, que trouxe informações de fora pela Casa de Vidro, Douglas então passou a ser mais estratégico e chegou praticamente ileso à final.

Apesar de ter o apoio de famosos como o ex-BBB Babu e a atriz Fernanda Paes Leme, DG não conquistou, entretanto, tanta torcida como Paulo André e Arthur Aguiar.

No terceiro ano em que famosos participam como convidados do reality, essa foi a primeira final em que há apenas homens e membros do Camarote. Também se igualaram o número de homens e mulheres ganhadores do reality.

Durante o último episódio, a casa teve shows de Paulo Ricardo, Xamã, Matheus e Kauan, Jão e Léo Santana. Ainda se apresentaram as ex-sisters Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria.

A noite teve até uma quebra de protocolo, quando o apresentador Tadeu Schmidt se emocionou e correu para abraçar os finalistas no gramado.