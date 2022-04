Roupa de Arthur Aguiar no ‘Mais Você’ chama atenção: ‘Power Ranger?’

Vencedor do BBB22, Arthur Aguiar participou do ‘Mais Você’ nesta quarta-feira (27) e escolheu um look cor de rosa para a entrevista com Ana Maria Braga.

A roupa em questão chamou atenção nas redes sociais sendo comparado ao Power Ranger rosa. Apesar do look de gosto duvidoso, os fãs do ‘pãozinho’ ainda elogiaram o ator.

“Ele tá tão lindinho de power ranger rosa”, disse uma fã. “Pq o Arthur tá de power Ranger no programa da Ana Maris Braga?”, questionou outro.