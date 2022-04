Arthur Aguiar vence 'BBB 22' com 68,96% dos votos e leva prêmio de R$ 1,5 mi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 68,96% dos votos, Arthur Aguiar venceu o Big Brother Brasil 22 (Globo) e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Numa final inédita, apenas com homens e membros do grupo Camarote, ele desbancou Paulo André e Douglas Silva, que receberam 29,91% e 1,13% dos votos, respectivamente.

Carioca, famoso por atuar em Malhação (Globo) e na versão brasileira de Rebelde (Record), Arthur entrou atrasado na casa por causa de um diagnóstico de Covid-19, assim como as participantes Jade e Lina.

Pesavam contra ele polêmicas de fora da casa. Em junho de 2020, a mulher de Aguiar, Maíra Cardi veio a público para dizer que vivia uma relação abusiva e tóxica com o ator. Aguiar admitiu traições, mas negou que fosse abusivo com a mulher. Apesar do término conturbado, eles anunciaram em outubro do ano passado que haviam reatado.

Foi Cardi quem rendeu ao ator o apelido de "pão" no BBB 21. Também ex-BBB e influenciadora fitness, ela reclamou nas redes sociais do excesso de carboidrato que o marido ingeria no reality. A queixa se transformou em piadas e memes nas redes sociais.

Também marcou sua trajetória a rivalidade com Jade, que de aliada se transformou em rival. A influenciadora indicou o ator ao Paredão nas duas vezes em que foi líder e também quando atendeu ao Big Fone. Ela acabou eliminada na segunda maior berlinda da história do BBB em número de votos.

Arthur foi sete vezes emparedado e venceu o Paredão falso da edição. No confinamento do Quarto Secreto, ele assistiu conversas dos colegas, o que estremeceu ainda mais a relação complicada que matinha com os brothers do Quarto Grunge.

Desde que entrou na casa, Arthur tentou se aproximar de Pedro Scooby, Gustavo, Douglas e Paulo André, mas com frequência dizia que jogava sozinho e entrava em embates com os aliados. No último deles, até bateu boca com Scooby.

No terceiro ano em que famosos participam como convidados do reality, essa é a primeira final em que há apenas homens e membros do Camarote. Também se igualaram o número de homens e mulheres ganhadores do reality.

Durante o último episódio, a casa teve shows de Paulo Ricardo, Xamã, Matheus e Kauan, Jão e Léo Santana. Ainda se apresentaram as ex-sisters Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria.

A noite teve até uma quebra de protocolo, quando o apresentador Tadeu Schmidt se emocionou e correu para abraçar os finalistas no gramado.