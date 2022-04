Arthur Aguiar é o campeão do 'BBB 22' com 68,96% dos votos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar é o grande campeão do "BBB 22" (TV Globo). O brother garantiu o primeiro lugar no pódio com 68,96% dos votos. Paulo André ficou em segundo lugar, com 29,91% dos votos. Douglas Silva ficou em terceiro, com 1,13%. No total, a final recebeu 751.366.679 votos, sendo a mais votada na história do reality.

"Você tá preparado pra receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio, mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira pra fazer aqui o seu maior espetáculo", disse Tadeu Schmidt em seu discurso.