Ostentação e carro de R$ 1 milhão: De onde vem a fortuna de MC Poze?

MC Poze do Rodo voltou a chamar atenção na internet com sua ostentação. O funkeiro recentemente chamou atenção por comprar uma BMX X6, avaliada em cerca de R$ 1,1 milhão - vestindo apenas um short, descalço e com uma corrente de ouro no pescoço.

Com 12 milhões de seguidores e quase 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Marlon Brandon Coelho Couto Silva - o Poze - mora na zona Oeste do Rio de Janeiro em uma casa com dois andares.

Mas afinal, de onde vem a fortuna do MC de 24 anos? O funkeiro estourou em 2019, com um cachê de R$ 20 mil por show, chegando a R$ 249 mil por mês, de acordo com o jornal O Globo.

Ele nasceu na Comunidade do Rodo, em Santa Cruz, zona Oeste do Rio. Na adolescência, se envolveu com o tráfico de drogas, ao qual usou a experiência para a composição de muitas de suas músicas. Poze assina hits como Me Sinto Abençoado, Vida Louca e A Cara do Crime (Nós Incomoda).

Em agosto deste ano, o cantor foi alvo de deputados bolsonaristas que conseguiram vetar a apresentação do MC no Teatro João Caetano. O projeto era promovido pela Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).

Em 2021, a Polícia Civil pediu a prisão de Poze por se apresentar durante a pandemia da covid-19 e por associação do tráfico.