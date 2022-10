Osmar Prado encerra contrato com a Globo após fim de 'Pantanal'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Osmar Prado, 75, encerrou o contrato de longo prazo com a Globo após o fim de "Pantanal". Assim como outros artistas, o ator poderá voltar a trabalhar na emissora por obra certa, de acordo com a atual política da empresa. A informação foi publicada no jornal O Globo desta quinta (13).

O ator, que está na Globo desde 1969, fez poucas novelas nos últimos anos. Antes de "Pantanal", um dos atores mais consagrados da teledramaturgia esteve em "Órfãos da Terra" (2019). No caso de séries, Osmar fez parte do elenco de "Carcereiros" (2019) e "Ilha de Ferro" (2018).

Na emissora, ele estreou na novela "Verão Vermelho" e o seu primeiro protagonista foi em "Bicho do Mato", quando as produções ainda eram em preto e branco. Depois, ele integrou o elenco da primeira versão de "A Grande Família", onde interpretou o filho de Dona Nenê e Lineu, vividos por Eloísa Mafalda e Jorge Doria. Desde então, fez dezenas de novelas.

A sua carreira começou aos 10 anos, quando fez a novela "David Copperfield", exibida pela extinta TV Paulista. Ele passou por várias emissoras do país, como TV Excelsior, Manchete, Cultura, SBT e Globo.

"PANTANAL"

Em seu último trabalho com contrato longo, o ator atraiu todos os olhares pela sua interpretação. Prova disso é que no último domingo (9), no "Domingão", Osmar foi aplaudido pelo público antes de comentar a sua participação no remake.

"A gente estava na pandemia, eu estou com a minha mulher há 33 anos. Estávamos em casa. Algo me dizia que eu estaria em Pantanal. Quando me ligaram, perguntaram: 'como vai, velho?'. Eu disse que não estava acreditando".

O artista homenageou Vânia Penteado, com quem é casado há 33 anos. "Ela segurou toda a bomba no processo de criação, esteve sempre do meu lado. E foi ela que cortou meu cabelo, tirou a minha barba".