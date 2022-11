Ônibus com Sthe Matos e o cantor Kevin Jonny capota em acidente na Bahia

A influencer She Matos e namorado dela, o cantor Kevi Jonny, sofreram um acidente na BR-242, na altura da cidade de Cristópolis na Bahia, na tarde desta sexta-feira (11). O casal estava junto com a equipe no ônibus que capotou.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal cerca de cinco pessoas ficaram feridas. A empresa responsável pela carreira do cantor afirmou em nota nas redes sociais que “as 20 pessoas que fazem parte da equipe, além do artista e sua namorada Sthe Matos passam bem e não tiveram nenhum ferimento grave”.

Ressaltou também que “ambos foram encaminhados para o hospital para exames”. Não se sabe ainda o que ocasionou o acidente.