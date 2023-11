Ônibus com banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo pic.twitter.com/x7CdenMcrA — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 6, 2023

O ônibus com integrantes da banda do cantor Matheus Fernandes pegou fogo neste domingo (5) em uma estrada do município de Jati, no Ceará. O cantor Matheus Fernandes não estava no veículo.

Nas redes sociais, a assessoria do cantor informou que o incêndio ocorreu por 'problemas técnicos'. Os integrantes e os equipamentos foram retirados do veículo em chamas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o g1, a Crateús, empresa responsável pelo ônibus do artista, informou que 'medidas estão sendo tomadas para apuração das causas do acidente'. O ônibus ficou completamente carbonizado.