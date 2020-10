Obama e Michelle comemoram 28 anos de casados: 'amor da minha vida'

Michelle Obama compartilhou uma foto fofa e descontraída ao lado do marido, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, comemorando os 28 anos de casados. "28 anos com esse daqui. Eu amo o @BarackObama por seu sorriso, seu caráter e sua compaixão. Tão grata por tê-lo como um parceiro em meio a tudo o que a vida coloca diante de nós", escreveu.

A ex-Primeira Dama aproveitou para pedir aos seguidores norte-americanos, que podem escolher se irão ou não às urnas votar para as eleições presidenciais: "Temos um pedido pra vocês nesse ano - escolha alguém na sua vida que pode não votar e garanta que essa pessoa vote. Essa é uma mensagem de aniversário do melhor tipo. Te amo, Barack".

Obama também fez a sua declaração à amada: "Mesmo com tudo o que está se passando, eu queria tirar esse momento pra dizer feliz aniversário pro amor da minha vida. Todo dia com a Michelle Obama me faz um marido melhor, um pai melhor, e um humano melhor. Neste ano, enquanto nós agradecemos às parabenizações, o que iriamos realmente amar é que cada um de vocês chegue a uma pessoa na sua vida que pode não votar e ajude-a se cadastrar. Ajude-a ir até o site para começar. Feliz aniversário, Miche. Te amo".