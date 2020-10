Perlla 'pira' ao ser pedida em casamento: 'desse sonho não quero acordar'

Em meio a uma separação conturbada de Cássio Castilhol, Perlla ficou noiva. A funkeira foi pedida em casamento pelo novo namorado, Diogo Bottino. No Instagram, ela compartilhou um vídeo do casal e se derreteu ao falar sobre o amado em um textão:

"Essa canção gravei há 1 ano atrás, e nunca imaginei e papai do céu já estava reservando esse homem incrível para entrar em minha vida. Não só na minha, + na vida das minhas princesas também. Eu escutava que nunca iria arrumar um homem que me amasse e assumiria juntamente comigo minhas filhas, e @diogobottino não só me acolheu, como acolheu minhas princesas para si. Elas dizem e ele é o rei, eu sou a rainha e elas são as princesas. Não desistam do amor, nunca deixe que nada e nem ninguém venha te fazer acreditar que você não pode ser feliz, que você não pode recomeçar, que você não pode sonhar. Desse sonho não quero acordar nunca +. Psiu, agora grudei q nem carrapata, que bom que você também é assim que nem eu. Eu estava fria, deixando meu lado romântico de lado e acreditando que eu era pegajosa e que vivia de paixão, QUERO VIVER DE PAIXÃO PRA SEMPRE SE FOR ASSIM PERFEITO COM VOCÊ. Love U.".

Uma publicação compartilhada por Perlla (@perlla) em 3 de Out, 2020 às 4:33 PDT

Perlla e Diogo se conheceram pelo aplicativo Bigo Live, onde ela trabalha fazendo transmissões ao vivo, e ele, como agente. Foi nesse app, inclusive, que o ex-marido de Perlla afirma que a cantora estaria vendendo nudes - acusação que ela negou.

Segundo a colunista Fábia Oliveira os dois estão juntos há dois meses, e já ganharam o apelido de "casal ranço" entre amigos mais próximos, por não se desgrudarem nunca.