Nívea Maria deixa Globo após 51 anos

A veterana contou sobre o fim do ciclo à colunista. “Cheguei à Globo vinda da rede Excelsior e Tupi de São Paulo, daquele time de pioneiros da TV Brasileira. São 50 anos de respeito pela emissora, respeito dos nossos colegas, do público e da imprensa. Foram muitas experiências extraordinárias. Fiz trabalhos antológicos em séries, no humor e nas novelas. E personagens importantes da nossa literatura que me marcaram e marcaram o grande público, como em "A moreninha", "Maria, Maria", "Gabriela", "A casa das sete mulheres" etc.’, contou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.