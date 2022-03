Larissa diz que foi ignorada por Jade Picon e é desmascarada por internautas

Ontem foi dia de lavagem de roupa suja entre os ex-participantes do BBB22 e um dos momentos que tem repercutido foi uma fala de Larissa sobre Jade Picon.

Durante o “Fora da Casa”, com Ana Clara, Larissa disse que se decepcionou com Jade ao sair do reality e afirmou que foi ignorada pela influencer no dia anterior durante uma festa.

Larissa expôs que estava na mesma festa que a jade; A influencer não falou com ela em nenhum momento. pic.twitter.com/MjYLuOYwSg — Babilônia (@hamudaniel19) March 18, 2022

“Você viu. Você viu sim. Você estava de costas para mim, mas você viu. E as pessoas começaram a me perguntar se estava acontecendo alguma treta entre a gente. Estou falando isso porque tiveram pessoas que presenciaram, não é fanfic”, disse. “Se eu tivesse te visto, teria te cumprimentado”, respondeu Jade.

Atentos, os internautas encontraram um vídeo da festa em que Larissa aparece ao fundo do local enquanto Jade está próximo a mesa de som de costas e distante da ex-bbb.

Jade afirmou que não viu a Larissa, e que se estivesse visto falaria pic.twitter.com/WuI7mZqwAj — Babilônia (@hamudaniel19) March 18, 2022

Jade ficou indignada por ser atacada gratuitamente por Larissa, que chegou a dizer que Jade só ficou com Paulo André porque ela levou informação para dentro do reality. A influencer rebate e chamou a ex-sister de ingrata. “Eu até fico surpresa de você vim querer falar isso [sobre o PA e não ter falado na festa] no ao vivo pra mim. Ontem você me viu e eu não te vi. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que fez toda uma estratégia para te salvar do paredão. Eu vejo isso como uma forma de ingratidão, mas tá tudo certo eu não quero ficar lavando roupa suja”, disse Jade.

“Gente… o tanto que eu chorei quando você saiu, a estratégia que eu fiz para você ficar dentro da casa.”, finalizou Jade.