Neymar surpreende em print vazado com mulher: 'não quero perder a Bruna'

VEJA: Ainda quando estava namorando, Neymar teve uma conversa com uma outra mulher e que agora foi exposta pela jornalista Fábia Oliveira.



No diálogo, Neymar conversa com a moça e afirma que não ‘queria perder a mãe da sua filha novamente.’



Neymar Jr. voltou a ser alvo do vazamento de mais uma conversa com mulheres no Instagram, nesta quinta-feira (30) e dessa vez a atitude do jogador surpreendeu (pelo menos em parte).

Na conversa, a jovem chamada Alice deixa claro que está dando em cima do jogador, mas ele diz que não pode conhecê-la nesse momento porque está tentando se acertar com Bruna Biancardi, mãe da sua filha Mavie.

Segundo Fábia Oliveira, do Metrópoles, a conversa aconteceu no último fim de semana, antes de Bruna ir às redes anunciar que não está mais com Neymar.

Apesar de tentar não trair Bruna com a gata, Neymar não deixa de elogiá-la: “Eu poderia conhecer uma garota legal como você se estivesse em outro período, mas estou com uma situação complicada agora. Estou tentando acertar meu noivado e não gostaria que mais uma bobagem, como uma conversa inútil, estragasse tudo para mim”.

“Repito que você é sexy e em outra ocasião eu teria te convidado para San Paolo, mas eu me importo com a Bruna”, disse ele após uma nova investida da moça, que disse: “Eu pensei que você fosse mais aberto a uma garota que está dando em cima de você”.

“Não quero perder a mãe da minha filha novamente”, afirmou o jogador.

Bruna Biancardi anunciou pela primeira vez, nesta semana, que ela e Neymar não estão mais juntos. Há semanas o craque vem tendo conversas expostas, indicando que traiu a namorada desde a sua gestação até o pós-parto. O término dos dois já não era novidade, mas nenhum tinha confirmado até então e Bruna estaria aguardando a filha completar 1 mês para fazer o anúncio.