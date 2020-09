Neymar revela torcida por Jojo Todynho em 'A Fazenda'

O craque brasileiro de futebol, Neymar, declarou torcida por Jojo Todynho em 'A Fazenda 12'. Ele usou as redes sociais neste sábado (19) e afirmou que virou fã da cantora.

Continuo rindo muito com a jojo todynho ... virei mais fã, que figura — Neymar Jr (@neymarjr) September 19, 2020

Durante a madrugada, Jojo, que tinha deixado a festa arco-íris mais cedo para dormir, se levantou da cama e se revoltou com uma briga envolvendo Raissa Barbosa e Lucas Maciel. "Vai tomar no c* os dois. Calem a bola, c******", disparou a cantora. A cena provocou risos no twitter e se tornou o assunto mais comentado.