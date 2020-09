Rafa Kalimann entra na briga para viver Juma Marruá em 'Pantanal'

Pode ter ex-BBB no time de estrelas do remake de "Pantanal". Segundo o Notícias da TV, Rafa Kalimann, que foi contratada pela Globo após o reality show, se colocou à disposição para interpretar Juma Marruá, personagem vivida por Cristina Oliveira na versão original da novela.

Em live com a IstoÉ Gente, Rafa disse que não recebeu convite da Globo para o papel, mas que o faria sem pensar duas vezes. "Se for comigo, podem ter certeza que eu vou dar tudo de mim para fazer o papel com muita excelência e honrar com esta personagem que é tão fantástica e tão marcante para todos nós", disse a influencer.

Atualmente, a favorita de Benedito Ruy Barbosa para interpretar Juma Marruá é Vanessa Giácomo. No entanto, o diretor artístico Ricardo Waddington prefere tentar antes alguns rostos novos para o papel. Caso não dê certo e a escolha seja entre artistas já conhecidas, Vanessa já estaria garantida.

Com a contratação de Rafa durante uma época em que muitos veteranos andam sendo demitidos, a ideia da Globo seria transformar a influenciadora na "nova Grazi Massafera".