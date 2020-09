Compositor de músicas de Luan Santana e Jorge e Mateus morre em acidente

Daniel Damasceno, de 35 anos, compositor de sucessos como "Você de mim não sai", interpretada por Luan Santana, e "Eu quero ser teu sol", de Jorge e Mateus, morreu na última sexta-feira, em um acidente entre uma caminhonete e um caminhão na BR-452, em Itumbiara, no Sul de Goiás.



Foto: TV Anhanguera/Reprodução

O compositor sertanejo ficou preso às ferragens da caminhonete que dirigia, e não resistiu aos ferimentos. O motorista e passageiro do caminhão não ficaram feridos. O corpo foi liberado pela família no IML no sábado, 19.

Ao lado do irmão Diego, que compôs o sucesso "Maus Bocados", para Cristiano Araújo, Daniel era dono da Damasceno Music.

Nas redes sociais, Luan Santana lamentou a perda: "Tive a honra de gravar composições do Daniel Damasceno, cara talentoso e parceiro demais. Que Deus conforte a família e os amigos nesse momento difícil, sua obra e seu legado ficaram eternizados aqui na Terra".