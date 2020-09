Modelo brasileira que participou de reality é presa nos Estados Unidos

A modelo brasileira Larissa dos Santos, 33, que participou do reality americano “90 Dias para casar”, foi presa por agentes do setor de deportação do Governo, nesse sábado (19), enquanto se preparava para mudar de cidade com o namorado nos Estados Unidos.

A mineira foi libertada horas depois e contou que apresentou toda a documentação necessária ao Departamento de Imigração, e foi informada que precisa manter o órgão sempre informado sobre onde mora.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, ela agradeceu o apoio dos amigos que a ajudaram na soltura dela e tranquilizou a todos afirmando que estava bem. Larissa não informou ao certo o motivo da prisão.

Larissa está de mudança para o Colorado, onde comprou uma casa, depois de vender o apartamento onde morava com o namorado em Las Vegas.

A modelo se tornou conhecida pela participação no reality e também pelas série de intervenções cirúrgicas que têm feito para se parecer com a estrela americana Kylie Jenner. Recentemente ela gastou mais de R$ 350 mil com cirurgiões plásticas e procedimentos de lipoaspiração para ser tornar a sósia de sua musa.