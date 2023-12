Neymar processa influencer trans que diz ter visto suruba entre jogador e Pedro Scooby

Na ação dos advogados do jogador alegam que as declarações ofenderam 'a dignidade, imagem e reputação' de Neymar. Ao UOL, Sophia Barclay disse desconhecer o processo e que ainda não foi notificada.

Neymar entrou com processo contra a influencer trans Sophia Barclay por difamação após ela dizer publicamente que o jogador fez sexo com Pedro Scooby durante ménage em uma festa.

