Neymar mostra momento em família com Bruna Biancardi e afasta boatos de crise

As postagens surgem em meio a rumores de uma nova suposta traição do jogador após o helicóptero dele ser visto em uma chácara, onde ocorria uma festinha com garotas de programa. A assessoria do craque negou que ele estivesse presente no evento.

Neymar afastou os boatos de crise no relacionamento ao publicar nas redes sociais momentos em família com Bruna Biancardi e a filha, Mavie, de 1 ano.

