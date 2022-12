Neymar começa a receber parças para festança na mansão de Mangaratiba

As comemorações de fim de ano já começaram para Neymar Jr. Após passar um tempo em Itapema, Santa Catarina, onde tem um apê de luxo, o jogador já partiu para a sua mansão de Mangaratiba, no Rio, para receber os parças e dar início à sua famosa comemoração de Réveillon que acontece no local.

Ao chegar em Mangaratiba, Neymar fez uma noite de jogos com amigos e marcou a localização do Rio de Janeiro.

Por lá, o jogador assistiu à final da Copa do Mundo acompanhado de outros amigos como Gabriel Medina e o atleta olímpico e ex-BBB Paulo André.

Também marcam presença outros famosos da internet como a influencer Gabriela Versiani, ex de Kevinho e com quem Medina já teve um affair, o surfista Lucas Medeiros, a influencer Bianca Coimbra (esposa do amigo de Neymar, Cris Guedes, acompanhada da filha do casal).