Nego do Borel cria perfil em site de conteúdo adulto e avisa: ‘muitas fotos marcando'

Nego do Borel se rendeu a plataforma de conteúdo adulto e anunciou a entrada no Privacy.

Nos stories, o cantor contou que a decisão veio logo após pedido dos seguidores. "Esse conteúdo é o seguinte? Eu to me malhando muito, me cuidando, indo para academia todos os dias. Eu sempre recebo mensagem de pessoas que dizem para eu entrar em site de conteúdo adulto e aí, enfim, eu decidi entrar nesse site de conteúdo adulto”, disse.

"Tem muitas fotos que eu posto, realmente, marcando, sem camisa e tudo mais, vídeos..", acrescentou. De acordo com o site O Dia, Nego do Borel está cobrando R$ 90 reais mensais para os assinantes terem acessos a vídeos, fotos e conteúdos íntimos do funkeiro.